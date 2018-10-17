Лондон, 17 октября, 2018, 17:20 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снизились перед публикацией отчета Департамента энергетики правительства США, 17 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту нефть марки Brent потеряла в цене 65 центов и торгуется на уровне $80,76 за баррель. Нефть WTI снизилась на 80 центов до $71,12 за баррель.

Трейдеры ожидают увидеть в правительственном отчете информацию об увеличении запасов энергоносителей в США и торопятся выйти с торгов с прибылью.

Читайте также: Нефть Brent может продолжить рост