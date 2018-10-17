Ташкент, 17 октября, 2018, 15:31 — ИА Регнум. Чистые золотовалютные резервы Узбекистана на сегодняшний день составляют 25,494 миллиардов долларов, при этом, в начале года они составляли 26,568 миллиардов долларов, сообщает Центральный банк Узбекистана.

Bullion Vault Золотой слиток

«Золотовалютные резервы состоят из валютных активов и монетарного золота в слитках», говорится в сообщении.

При этом, чистые золотовалютные резервы не учитывают валютные средства коммерческих банков и органов государственного управления.

Активы в иностранной валюте составляют 12,455 миллиардов долларов, в то время как в начале года они составляли 14,043 миллиардов долларов, в золоте — 13,953 миллиарда долларов (14,034 миллиарда долларов в начале года).

Центробанк в обнародованном документе не сообщает о причине снижения золотовалютных резервов страны с начала года.