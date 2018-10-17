Берлин, 17 октября, 2018, 15:31 — ИА Регнум. Германия готовится к жесткому сценарию выхода Великобритании из Европейского союза (ЕС), заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом пишет издание Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

За несколько часов до вечернего саммита ЕС Меркель прокомментировала ход переговоров с Великобританией по вопросу Брексита. По многим вопросам есть согласие, однако нет договоренности по ключевому вопросу: вопросу границы между Ирландией и Северной Ирландией.

«Мы еще не достигли прорыва. Германия начала готовиться к жесткому Брекситу», — сказала Меркель.

«Шансы на достижение сделки все еще существуют», — добавила она. Ангела Меркель надеется, что Великобритания останется надежным и близким партнером ЕС после своего ухода.

Вопрос двух Ирландий особенно сложен, поскольку ЕС хочет избежать пограничного контроля между британской Северной Ирландией и членом ЕС Республикой Ирландией. ЕС опасается, что конфликт в зоне минувшей гражданской войны вспыхнет вновь, и люди не смогут вновь свободно перемещаться по острову.