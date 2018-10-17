Москва, 17 октября, 2018, 14:16 — ИА Регнум. Госдума почтила память погибших в результате взрыва в колледже в Керчи, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Траур

«Необходимо высказать слова соболезнования родным и близким погибших и пожелания выздоровления раненым», — отметил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Он также обратил внимание на данные НАК, согласно которым не исключен подрыв.

По предварительным данным, погибли десять человек, около 50 — ранены. В Кремле не исключают теракт.