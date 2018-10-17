Симферополь, 17 октября, 2018, 14:01 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Российской Федерации задержали зампредседателя Совета министров Крыма Виталия Нахлупин по подозрению в получении взятке. Об этом заявил вице-премьер РК Игорь Михайличенко.

Amy Пойман с поличным

«В Москве по подозрению в совершении преступлений в соответствии со статьей 290 Уголовного кодекса Российской Федерации был задержан Виталий Германович. В данный момент проводятся следственные действия, в рамках следствия информация не разглашается. По поручению главы Республики Крым правоохранительным органам оказывается всесторонняя помощь для установления истины», — отметил Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 17 октября 2018 года Виталий Нахлупин был задержан вместе со своими помощниками в Москве.