Москва, 17 октября, 2018, 13:59 — ИА Регнум. Родители должны сохранить право выбора школы с математическим уклоном, заявил ИА REGNUM председатель Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг (ОЗППОУ) Виктор Панин. Он прокомментировал заявление главы Сбербанка Германа Грефа, в котором тот назвал узкоспециализированные математические школы «пережитками прошлого».

Иван Шилов ИА REGNUM Образование Украины

«Профессиональная среда неизбежно будет тянуть к себе тех, кто желает в этом направлении развиваться. У кого-то склад характера гуманитарный, у кого-то математический. Будем через колено всех ломать?» — спросил Панин.

Он отметил, что математических школ в стране в процентном соотношении не так много, поэтому пример с переизбытком кадров не подходит.

«Математики нам тоже нужны, и физики нужны. У нас достаточно школ с углубленным изучением того или иного предмета, например, иностранных языков. Кто для своих детей считает нужным выбирать конкретное направление, должен иметь выбор. Давайте представим, что мы ликвидировали эти школы с математическим уклоном. Где будут учиться будущие гении — математики, физики? В лингвистические или общеобразовательные школы пойдут, которые готовят гуманитариев и не уделяют должного внимания математике, физике? Ну, давайте и Бауманку (Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, — прим. ИА REGNUM ) тогда ликвидируем как профильный вуз, и скажем, что должны быть вузы общего направления», — сказал он.

По словам Панина, вся советская система образования «пережиток прошлого»:

«Но мы на ней держимся, слава Богу. Если бы не консервативные, фундаментальные основы, то нашей российской школы давно бы не было, наверное. Нам бы следовало побережнее относиться к основам, которые закладывались не один десяток лет».

Напомним, Герман Греф назвал себя категорическим противником математических школ. Он видит в развитии узких специальностей ловушку, «как у нас было какое-то время назад с юристами и экономистами».