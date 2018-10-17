Нью-Дели, 17 октября, 2018, 13:17 — ИА Регнум. В Индии зарегистрировано 80 подтвержденных случаев заражения вирусом Зика, в том числе среди заболевших — 22 беременные женщины, сообщает Le Figaro со ссылкой на органы власти.

Placepic.ru Вирус Зика

Вспышка смертельного заболевания в стране была впервые зафиксирована в сентябре 2018 года.

Напомним, вирус Зика был впервые выявлен в Уганде в 1947 году. Основными переносчиками вируса Зика являются комары рода Aedes.