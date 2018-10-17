Полокване, ЮАР, 17 октября, 2018, 12:45 — ИА Регнум. В одной из школ провинции Лимпопо в ЮАР министерство здравоохранения обнаружило 36 беременных учениц в возрасте от 14 до 18 лет, пишет газета Heute 17 октября.

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Власти обеспокоены тем, что происходит в школе в населенном пункте Вембе, где учатся около 900 детей, и приступили к выяснению обстоятельств.

«Это очень странно. Обычно в школах не должно быть так много беременностей», — сказал представитель министерства здравоохранения Нил Шихвамбана.

В ЮАР подростковая беременность является распространенным явлением, особенно в сельских районах. По всей стране около 15% женщин становятся матерями в возрасте до 19 лет.