Анкара, 17 октября, 2018, 12:25 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в Анкаре переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, передает 17 октября турецкий телеканал NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Отмечается, что Эрдоган и Помпео встретились в аэропорту Эсенбога в Анкаре, поскольку турецкий лидер сразу после переговоров отправляется с визитом в Молдавию. Переговоры продолжались 40 минут.

На встрече также присутствовали министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Хакан Фидан. Помпео сопровождал специальный посланник США в Сирии Джеймс Джеффри.

Напомним, ранее сообщалось, что переговоры, скорее всего, будут связаны с пропажей в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги, который исчез после посещения диппредставительства Саудовской Аравии.