Каракас, 17 октября, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Боливарианская Республика Венесуэла отказалась от торговли американским долларом на валютном рынке. Об этом заявил вице-президент страны Тарек Эль-Айсами, передает RT en Español.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Эль-Айсами пояснил, что американские санкции против Каракаса не позволяют продолжать торговлю долларом на валютном рынке Венесуэлы. Вместо доллара продавать будут евро.

По словам политика, санкции США незаконны и не соответствуют нормам международного права. От финансовой блокады Венесуэлы страдают государственный и частный секторы экономики, включая фармацевтику и сельское хозяйство. Санкции демонстрируют, насколько далеко может зайти «империализм в своем безумии», сказал Эль-Айсами.

Как сообщало ИА REGNUM, острый социально-экономический кризис наблюдается в Венесуэле несколько лет, его сопровождают гиперинфляция, девальвация боливара, дефицит продовольствия и медикаментов. США ввели новые санкции против Каракаса в 2018 году после переизбрания действующего президента Николаса Мадуро.

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