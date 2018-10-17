Магадан, 17 октября, 2018, 11:16 — ИА Регнум. В Магаданской области перестанут производить яйца и куриное мясо: из бюджета прекратили перечисление средства на то, чтобы цена на эту продукцию была доступна для жителей региона. Закрытие Дукчинской птицефабрики анонсировали её представители, объясняя, почему куриное мясо местного производства в магазинах региона резко подорожало на 100 рублей за килограмм, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Городецкая Инна Александровна. На птицеферме. 1957

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Пост удивления тому, что продукция Дукчинской птицефабрики в один момент резко выросла в цене, в соцсетях опубликовал житель Магаданской области. В комментариях к посту представитель предприятия объяснил, что субсидирование производства мяса фактически прекращено.

«Поэтому цены вернулись к уровню прошлого года. Само производство будет закрыто до конца года», — сообщили на птицефабрике.

Там также объяснили, что без субсидирования, цены на продукцию предприятия будут слишком высокими: яйца, из которых вылупляются цыплята, привозные, корма приходятся покупать — они не выращиваются на Колыме.

«У нас в Магадане комбикорм увеличивается на стоимость доставки. 1 кг комбикорма стоит 25 руб. у поставщика в Благовещенске и на него накручивается доставка где-то 8 руб/кг. Стоимость одного цыпленка, который потом будет нести яйца, у поставщика в Новосибирске, около 35 руб/голову, доставка самолетом стоит примерно 40 рублей за голову. Это только некоторые основные позиции себестоимости. Топливо сами знаете, как выросло в цене, уголь (свой, колымский, кстати) стабильно каждый год растет на уровень инфляции. Да, птицефабрика субсидируется, эти дотации уменьшают себестоимость», — пояснили на птицефабрике. Там также проинформировали, что размер субсидии составляет порядка 20% от себестоимости.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск мясного производства на Колыме действительно был бы невозможен без поддержки правительства региона. Об этом заявлял в 2014 году дирецктор птицефабрики Сергей Жамьянов. Тогда птицефабрика получила более 24 млн рублей поддержки в рамках государственной программы развития сельского хозяйства Магаданской области. Предприятию было выделено 70% затрат на приобретение нового оборудования.