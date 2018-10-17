Санкт-Петербург, 17 октября, 2018, 09:49 — ИА Регнум. Санкт-Петербургская избирательная комиссия сделала заявку на выделение бюджетных средств на проведение выборов губернатора Северной столицы в 2019 году с учетом возможности второго тура. Об этом заявил глава горизбиркома Виктор Миненко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Расчеты сделаны, исходя из проведения двух туров голосования. Конечно, можно только мечтать, чтобы выборы губернатора прошли в один тур и у нас появилась возможность вернуть сэкономленные деньги в бюджет», — цитирует ТАСС слова главы комиссии.

Если второй тур на выборах не понадобится, на сэкономленные средства Миненко предложил построить социальный объект.

Как отмечает источник, в проекте бюджета Санкт-Петербурга на 2019 год на проведение выборов предусмотрены 608 млн рублей. В первом чтении бюджетный законопроект будет рассмотрен Законодательным собранием Петербурга 31 октября текущего года.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Пока неизвестно, примет ли в них участие врио губернатора Александр Беглов, назначенный президентом на эту должность 3 октября 2018 года.