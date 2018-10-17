Москва, 17 октября, 2018, 09:45 — ИА Регнум. 17 октября в Третьяковской галерее открывается камерная выставка известного русского художника XIX века Сергея Зарянко. Она приурочена к 200-летию со дня рождения мастера. Всего на камерной экспозиции представлено 9 полотен, написанных художником в разное время. Сегодня его имя мало знакомо любителям живописи, между тем как в середине XIX века он был один из самых востребованных портретистов в стране. Профессор исторической и портретной живописи Императорской академии художеств был известен фотографической точностью рисунка. Его работы блестяще передавали сходство, а интерьерные детали приобретали скульптурные формы. Портретист, мастер интерьерного жанра, он также писал иконы, миниатюры. Камерная, но разноплановая выставка произведений Сергея Зарянко дает представление о мастерстве одного из видных художников середины XIX столетия.