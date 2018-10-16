Москва, 17 октября, 2018, 01:11 — ИА Регнум. Программа продажи авиабилетов по субсидируемым тарифам российской компании «Аэрофлот» прекращена, передает РБК.

Дарья Драй ИА REGNUM Бумажный самолётик

Билетов по льготным ценам на Дальний Восток, в Калининград и в Крым больше нет, поскольку соответствующие субсидии из госбюджета закончились.

Уточняется, что прекращена продажа билетов по льготным тарифам не только на рейсы «Аэрофлота», но и его дочерних авиакомпаний — «России» и «Авроры».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 марта в дальневосточных регионах начали продавать билеты по льготным ценам. Программа продажи билетов по субсидированным тарифам, реализуемая «Аэрофлотом», запоздала: она должна была начать работать с 1 марта, но ее отложили из-за заключения договора с Росавиацией.