Москва, 17 октября, 2018, 01:00 — ИА Регнум. Бывший сотрудник посольства Канады в Москве назвал главную проблему русских в глазах Запада — цвет кожи. Его слова 16 октября процитировал личный знакомый, депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов в программе «Большая игра» на Первом канале.

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Никонов обозначил «культурные моменты», которые разделяют РФ и страны Запада.

«Один мой канадский знакомый, который много лет прожил в Москве, работал в посольстве, сказал, и даже написал на эту тему статью, что «у русских — одна большая проблема в глазах Запада: они белые». Если бы русские были серо-буро-малиновые в крапинку, черные, зеленые — какие угодно, на Западе, в Америке все бы сказали: они другие. Американцы позволяют индийцам, китайцам, африканцам быть другими. Но русские белые, и должны быть точно такие же, как американцы. Но они другие, и в этом главное преступление», — рассказал он.

По словам депутата Госдумы, русских при внешнем сходстве отличает от других белых то, что мы православные и не являемся сторонниками однополых браков.

«И это делает нас в глазах Запада очень подозрительными и враждебными людьми», — резюмировал Никонов.