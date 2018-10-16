Ереван, 16 октября, 2018, 23:50 — ИА Регнум. Проект госбюджета Армении на 2019 год, по всей вероятности, не будет принят, и кабинет министров Никола Пашиняна снимет с себя ответственность. Об этом сегодня, 16 октября, пишет газета «Грапарак» («Площадь»).

parliament.am Зал заседаний парламента Армении

По версии газеты, согласно Конституции, если проект бюджета не принимается, то начинают действовать пропорции бюджета прошлого года.

«Дело в том, что обсуждения по проекту бюджета на 2019 год должны были начаться с 29 октября: в парламентских комиссиях они будут примерно 15 дней, а уже 14 ноября его обсудят на сессии Национального собрания. Но если сегодня глава правительства подаст в отставку (на момент публикации заметки в газете Пашинян ещё не подал в отставку — ИА REGNUM ), то через две недели парламент будет распущен и не успеет принять проект бюджета революционных властей», — отмечает издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Армении уже утвердило проект бюджета на будущий год и отправило документ в парламент.

Если выборы в парламент состоятся в начале декабря, то скорее всего новый парламент успеет принять бюджет до конца текущего года.