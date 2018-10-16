Анкара, 16 октября, 2018, 21:42 — ИА Регнум. Генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед аль Утейби беспрепятственно выехал из Турции, так как власти страны не имели права ему препятствовать, заявил 16 октября журналистам пресс-секретарь правящей «Партии справедливости и развития» Омер Челик.

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По его словам, в данном случае задержание саудовского генконсула стало бы нарушением Венской конвенции, гарантирующей неприкосновенность дипломатов.

«Дипломаты неприкосновенны и находятся под защитой Венской конвенции, поэтому нельзя было препятствовать его отъезду. Турция — правовое государство. Мы запросили осмотр генконсульства, но получили его не сразу. Мы очень внимательно следим за этим расследованием», — сказал Челик.

При этом пресс-секретарь правящей в Турции партии подчеркнул, что турецкие власти не намерены «спускать этот случай на тормозах».

Как сообщало ИА REGNUM, генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед аль Утейби спешно покинул территорию Турции на фоне расследования пропажи саудовского журналиста Джамаля Хашогги. 2 октября он вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов. С этого момента его больше никто не видел.