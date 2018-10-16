Вашингтон, 16 октября, 2018, 21:37 — ИА Регнум. Власти США вновь расширили санкции против Исламской Республики Иран. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня, 16 октября, на официальном сайте министерства финансов США.

Khamenei.ir Корпус Стражей Исламской революции

Под санкции попали 20 компаний и банковских структур, которые, по мнению американских властей, оказывают финансовую поддержку военизированной иранской организации «Басидж», которая входит в структуру Корпуса стражей исламской революции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после прихода к власти в США президента Дональда Трампа, американская политика в отношении Ирана кардинально изменилась. Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашения по иранскому атому и возобновил режим американских санкций против Тегерана. С течением времени санкции только усиливаются.