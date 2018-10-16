Вильнюс, 16 октября, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Правительство Литвы в 2019 году планирует взять в долг сразу 3,16 млрд евро, увеличив долг сектора власти до 17,8 млрд евро, что составляет 37,8% от ВВП. Такой проект сегодня утвердило правительство вместе с бюджетом на 2019 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Косметические меры

1,16 млрд евро запланировано одолжить на внутреннем рынке, выпустив правительственные ценные бумаги, 1,7 млрд евро одолжить у иностранного капитала, ещё 300 млн евро у международных финансовых учреждений.

При этом расходная часть бюджета 2019 года — рекордная и составляет 11,681 млрд евро, что на 22% больше, чем в текущем году. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня уже заявил, что это никак не связано с тремя выборами в 2019 году и попытками властей понравиться населению.

В 2019 году в Литве пройдут президентские выборы, выборы в органы местного самоуправления, выборы депутатов Европарламента от Литвы. Сквернялис — один из потенциальных фаворитов президентской выборной гонки. О своём решении баллотироваться он ещё не заявил.