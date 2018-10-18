Хабаровск, 18 октября, 2018, 07:37 — ИА Регнум. Предложенное полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым перенесение столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток в ходе обсуждения вскрыло несколько неприятных подробностей. О том, какими болезнями страдает нынешняя российская статистика и чем это грозит стране в целом, пишет корреспондент ИА REGNUM Ольга Демиденко.

Сергей Кременский ИА Красная Весна Хабаровск

По мнению Трутнева, Владивосток обладает огромной перспективой развития, и чтобы понять это, достаточно оценить его инвестпривлекательность. Вопросы возникают прямо с этого утверждения, ведь Хабаровский край вошел в топ-20 российских регионов по инвестпривлекательности, значительно опередив Приморье (у которого лишь 76-е место). Существенные разночтения с утверждениями Трутнева заставляют пристальнее присмотреться и к способам оценки перспектив экономического развития, и к заинтересованным группам, которые вертят в своих интересах статистическими данными, как им захочется. Нельзя же на вопрос «Сколько будет 2×2?» отвечать «А сколько вам нужно?», особенно при оценке экономических перспектив. Каждый неверный ответ чреват загубленными судьбами городов, областей и, конечно же, населяющих их людей.

Так кто прав в искусственно организованном споре Хабаровска и Владивостока? И не менее важный вопрос — почему гигантские суммы денег, вброшенные в те или иные проекты, зачастую не улучшают экономических перспектив развития региона, «осчастливленного» таким образом?

Читайте статью Инвестпривлекательность регионов ДФО: данные зависят от необходимости?

Читайте также другие статьи Ольги Демиденко по региональной тематике.