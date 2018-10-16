Таллин, 16 октября, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Эстонская инфотехнологическая фирма в сотрудничестве с министерствами иностранных дел Эстонии и США создала для Украины и Молдавии важнейшую с точки зрения государственной безопасности инфосистему, сообщает новостной портал Эстонии rus.postimees.ee.

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По словам представитель эстонской ИТ-фирмы Spin TEK AS, инфосистема стратегически важных товаров основана на созданном по заказу МИД Эстонии программном обеспечении для организации перевозок стратегически важной продукции. Из заявления фирмы также следует, что этим же программным обеспечением с успехом пользуется Эстонская комиссия по стратегическим товарам. Также было отмечено, что данный проект был для фирмы одним из приоритетных в 2018 году.

Министерство иностранных дел Эстонии пошло навстречу просьбе правительств Украины и Молдавии и предоставило обеим странам разработать адаптированные к их нуждам местные версии ПО.

Как пояснил генеральный директор отдела внешней экономики и развития МИД Эстонии Юри Сейленталь, Украина и Молдавия являются важными партнерами Эстонии, которых Эстония стремится всячески поддерживать в проведении ими реформ, уделяя особое внимание инициативам, связанным с электронным государством, повышению потенциала государственных ведомств, усилению их прозрачности.

«Развитие и внедрение прозрачной инфосистемы стратегически важных товаров является важным с точки зрения политики безопасности обеих стран, поскольку речь идет о прямых мерах по борьбе с коррупцией, незаконным оборотом оружия и незаконных сделках, связанных со стратегически важными товарами», — пояснила член правления Spin TEK AS Мари Пульстин,

По мнению Мари Пульстин, с точки зрения усиления имиджа Эстонии как цифрового государства проект имеет важное значение, поскольку нынешнее сотрудничество Эстонии с США как с одним из влиятельных союзников открывает широкие возможности взаимодействия и с более отдаленными регионами и партнерами.

Проект получил финансирование из средств как программы МИД США The Export Control and Related Border Security (EXBS), так и программы МИД Эстонии по оказанию помощи в развитии и гуманитарных вопросах.

Напомним, что Эстония не раз отмечала, что Украина является приоритетным направлением для эстонских программ помощи на цели развития, а парламент Эстонии активно поддерживал такие страны, как Грузию и Молдавию, на пути к «демократизации» и вступлению в ЕС.

Кроме того, в Эстонии находится центр кибербезопасности НАТО.

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