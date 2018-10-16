Иерусалим, 16 октября, 2018, 15:55 — ИА Регнум. 15 октября в районе Голанских высот, контролируемых в настоящий момент Израилем, открылся единственный контрольно-пропускной пункт между Сирией и Израилем. Это было сделано спустя четыре года после их закрытия из-за начала гражданской войны в Сирии. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, некоторое время КПП будет осуществлять работу только для представителей ООН.

DYKT Mohigan На сирийско-израильской границе

Два белых джипа, принадлежащих ООН, пересекли израильско-сирийскую границу через открытый вновь контрольно-пропускной пункт, символизируя достижения согласия между Израилем, Сирией и ООН.

Во время торжественного открытия КПП у границы собрались как представители ООН, так и местное население Сирии, преимущественно друзы, особая этноконфессиональная группа арабов на Ближнем Востоке.