Бишкек, 16 октября, 2018, 14:50 — ИА Регнум. Власти Киргизии направили на общественное обсуждение законопроекты, предлагающие ввести дополнительные меры по защите здоровья граждан от вредного воздействия табака. Об этом заявила депутат Айнуру Алтыбаева, выступая на заседании тематического круглого стола, пишет «Kaktus.media» .

Angela Sabas Курение запрещено законом

По ее словам, в республике хотят окончательно запретить курить внутри всех зданий, кроме жилых домов. В частности, планируется ввести запрет на залы для курящих в барах, кафе, ресторанах и других организациях общественного питания.

Парламентарий отметила, что в ходе опроса более 96% местных предпринимателей поддержали инициативу о полном запрете курения внутри зданий и помещений общепита, поскольку это наносит вред не только здоровью посетителей, но и обслуживающего персонала. Также за запретительные меры высказались 85% граждан трудоспособного возраста.

ИА REGNUM отмечает, что озвученные депутатом результаты опроса представляются спорными — как минимум часть владельцев столичных кафе Киргизии выступают за сохранение права курить на их территории, поскольку считает, что в случае запрета потеряют часть клиентов.

Справка ИА REGNUM: согласно официальным данным правительства Киргизии, в республике вследствие заболеваний, вызванных последствиями табакокурения, умирает до 30% мужчин в возрасте от 35 до 69 лет.

Отметим, что для борьбы с курением киргизстанские власти с 1 января 2018 года повысили размер акциза на табачные изделия. Теперь ежегодно, вплоть до 2020 года, сигареты будут дорожать на 10 сомов (9,5 рубля). При этом минимальная стоимость пачки сигарет уже установлена на уровне 50 сомов.