Москва, 16 октября, 2018, 14:43 — ИА Регнум. Блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON) будет запущена в тестовом режиме уже осенью 2018 года. Разработчики заявили, что они закончили работу над почти всеми её критически важными компонентами. Об этом 16 октября сообщили «Ведомости».

Блокчейн

В новой системе будет использоваться новая криптовалюта Gram. Создатели платформы заявляют, что по скорости обработки транзакций она будет конкурировать с Visa и Mastercard.

Читайте также: Легендарный Роналдиньо запускает собственную криптовалюту

Напомним, в феврале 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что основатель сервиса Павел Дуров отчитался о первичном привлечении в проект средств в размере $850 млн. Он заявил, что в проект средства инвестировала 81 компания. Впоследствии СМИ сообщали, что ему удалось привлечь в общей сложности $1,7 млрд.