Москва, 17 октября, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 17 октября, отмечается Международный день борьбы с нищетой. Около четверти мирового населения живет ниже официальной черты бедности, установленной Всемирным банком ($2 в сутки), а пятая часть населения — и вовсе менее чем на $1 в день.

Томас Бенджамин Кеннингтон. Щепотка нищеты. 1891

В различных странах приняты разные подходы к борьбе с бедностью. В Китае искоренение нищеты является одной из самых приоритетных целей государства. К 2020 году руководство Китая планирует полностью избавиться от нищеты в стране, переведя ее в ранг государства «среднего благосостояния». Власти Поднебесной используют различные меры для обеспечения бедняков стабильной работой и спросом на их труд: от экономических реформ до развития культуры и традиционных ремесел. Одним из множества способов вовлечения безработных граждан в экономическую жизнь и увеличения их доходов в Китае является создание производств для онлайн-магазинов в сельской местности.

Подобно Китаю, Венесуэла также планирует полностью ликвидировать нищету, но к 2019 году. Однако борьба с бедностью в стране идёт довольно своеобразно. В 2014 году в Венесуэле ввели ограничения по прибыли для частных компаний, из-за чего многие из них закрылись. Национализация крупнейшей торговой сети Daka ситуацию не улучшила. В следующем году из-за падения цен на нефть и вынужденной денежной эмиссии инфляция достигла 200%, а в 2017 — уже 1000%. В соответствии с заявлением Международного валютного фонда, уровень инфляции в Венесуэле в конце 2018 года достигнет 1 000 000%.

В то же время в Германии жизнь устроена таким образом, что человек не останется ни голодным, ни без крыши над головой. В виде социальной помощи государство гарантирует некий прожиточный минимум (для каждой ситуации он высчитывается индивидуально и составляет в среднем 700 евро). Причем это касается всех, кто постоянно и легально проживает в Германии. Однако соцпомощь назначается только в том случае, если человек может доказать, что сделал все от него зависящее, чтобы обеспечить себя, но у него не получилось.

В США исходят из того, что нищета — это личный выбор человека. Поэтому социальная помощь не должна обеспечивать слишком комфортное существование, и все получают её в одинаковом объёме. Впрочем, никто из нищих не остается без соцпомощи, а это около 15% населения страны.

История проведения Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты берет своё начало 17 октября 1987 года. В тот день более 100 тыс. человек собрались на площади Трокадеро в Париже, где в 1948 году была подписана Всеобщая декларация прав человека, чтобы отдать дань памяти жертв крайней нищеты, насилия и голода. Собравшиеся заявили, что нищета является нарушением прав человека, и подтвердили необходимость совместными усилиями добиваться соблюдения этих прав. В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 17 октября Международным днем борьбы за ликвидацию нищеты.