Ереван, 16 октября, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Республика Армения выходит на новый исторический этап, и по итогам этого этапа нужно довести до конца произошедшую в Армении весной ненасильственную, бархатную народную революцию. Об этом сегодня, 16 октября, перед началом заседания правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

primeminister.am

Премьер-министр отметил, что сегодня вечером выступит с заявлением.

«Сегодня важный день, и Республика Армения выходит на новый исторический этап, основной смысл которого можно резюмировать следующим образом: по итогам этого этапа нужно довести до конца произошедшую в Армении весной ненасильственную, бархатную народную революцию, но об этом я выступлю с более конкретным заявлением сегодня вечером», — сказал Пашинян.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября пресс-секретарь премьер-министра Арман Егоян сообщил, что Пашинян объявит о своей отставке 16 октября. Таким образом, премьер-министр запустит процедуру досрочных выборов в парламент.

Согласно заявлениям представленных в парламенте фракций, в течение ближайших двух недель парламентарии дважды не смогут избрать нового премьер-министра, что приведет к роспуску Национального собрания и проведению досрочных выборов в декабре.