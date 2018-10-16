Вильнюс, 16 октября, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Виленская и Литовская епархия должна разорвать все отношения с Русской православной церковью, и последовать примеру Украины, узаконив свою независимость через Константинополь. Такой тезис печатает самый крупный литовский портал Delfi и его обозреватель Рамунас Богданас.

Kremlin.ru Патриарх Кирилл (второй справа) на заседании Священного Синода РПЦ

Он пишет, что соборная грамота от 1686 года, которую отменил Константинополь, относится к всей митрополии, в которую в то время входили и современные земли Литвы. Более того, Богданас сообщил, что располагает информацией, что «высокие саны в Белоруссии обсуждают автокефалию».

Автор заканчивает свою статью мыслью, что если Виленская и Литовская епархия не заметит конфликта между Вселенским патриархатом и РПЦ и «тихо отвернётся» от Константинопольского патриарха, это покажет, что православные в Литве никакие не самостоятельные и в руках Москвы. Литовский портал ekspertai.eu, описывая эту же часть текста Багдонаса и вовсе пишет:

«Остаётся ждать и внимательно следить, воспользуются ли литовские православные хорошим опытом украинских православных. Если такой опыт не будет использоваться, должен быть подготовлен план действий, что мы должны будем делать с этими литовскими православными в будущем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Константинополь объявил об «отмене действия» соборной грамоты Константинопольского патриархата 1686 года, касающейся передачи Киевской митрополии в состав Московского патриархата. В РПЦ подчеркивают, что это решение Константинополя политически ангажировано.

В Москве отметили также, что акт 1686 года, подтверждающий пребывание Киевской митрополии в составе Московского патриархата, пересмотру не подлежит и что решение об его «отзыве» канонически ничтожно.

Напомним, 15 октября РПЦ на заседании в Минске объявило о разрыве евхаристических отношений с Константинополем. Такое решение Москва приняла из-за посягательства Константинопольского патриархата на каноническую территорию РПЦ.