Москва, 16 октября, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Центробанку стоит разрешить вводить ограничение на выезд банкиров из проблемных банков без решения суда. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

О разработке законопроекта о запрете руководителям банков, находящихся под санацией или потерявших лицензию, ранее заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»). Предполагается, что такие ограничения будет вводить ЦБ. Владимир Жириновский предлагает позволить регулятору делать это в обход суда.

«Мы предлагаем, чтобы ЦБ получил право давать списки таких банкиров на границу и их не выпускать. Как судебные приставы дают списки и задерживают должников», — заявил Жириновский.

Он отметил, что в случае, если банкир не согласен с решением Центробанка, он может немедленно обратиться в суд и суд немедленно отменит это решение.

«Если ЦБ будет обращаться в суд, он сбежит раньше вынесения решения суда. Поэтому в законе должна быть норма, что сперва ЦБ отправляет «чёрные списки» на границу, а потом недовольные обращаются в суд», — подчеркнул Жириновский.