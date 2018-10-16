Москва, 16 октября, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени сочли свои города наиболее подходящими для возможного карьерного роста. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на сайте сервиса поиска вакансий Superjob.

Цитата из х/ф «Карнавал». Реж. Татьяна Лиознова. 1981. СССР Приехала покорять Москву

Согласно данным исследования, 74% принявших участие в опросе жителей столицы России считают, что смогут построить в Москве успешную карьеру. Среди жителей Санкт-Петербурга этот показатель так же высок — 72%. Среди опрошенных тюменцев 66% уверены, что в их городе можно успешно двигаться по карьерной лестнице.

Среди населения городов Екатеринбург, Казань и Краснодар в перспективах роста уверены более 50% участников опроса. Отмечается, что Новосибирск (48%) и Красноярск (46%) потеряли за четыре года, прошедших с прошлого опроса, по 7% жителей, считающих, что в их городе возможен успешный карьерный рост.

Жители Иркутска, Перми и Хабаровска стали более оптимистично смотреть на возможность профессионального роста. За четыре года в Иркутске процент таких граждан вырос на 7 п.п. (до 45%), в Перми на 2 п.п. (до 42%), в Хабаровске на 6 п.п. (до 41%), отмечается в результатах опроса.

По итогам исследования «аутсайдером» рейтинга стал город Омск, где в удачную карьеру не верят 65% местных жителей.