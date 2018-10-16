Барнаул, 16 октября, 2018, 09:09 — ИА Регнум. Больше года потребовалось следователям СУ СК РФ по Алтайскому краю для того, чтобы довести до суда уголовное дело в отношении директора одного из детских домов.

Цитата из видеоролика об истязании воспитанника детдома, записанного самими детдомовцами Мальчик, избиваемый воспитанниками в алтайском детдоме

Это журналистское расследование редакция ИА REGNUM провела в середине 2017 года. В процессе общения с сотрудниками детдома и воспитанниками выяснились невероятные вещи — от применения карательной психиатрии за провинности детей до присвоения значительных сумм государственных средств, выделяемых на содержание детского дома.

«Сотрудники следственного управления поистине проявили профессиональный героизм, добывая доказательства вины теперь уже бывшего директора детского дома, работали, не считаясь со временем, проводили десятки опросов очевидцев, в том числе несовершеннолетних. Будем надеяться, что после увольнения директора детдома ребятам стало поспокойнее», — отметила редактор ИА REGNUM по Алтайскому краю Светлана Шаповалова.

Напомним, арест директора детдома состоялся в начале октября 2017 года. Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю были выявлены факты превышения должностных полномочий с применением насилия и сразу несколько эпизодов присвоения денежных средств. В частности, речь идёт о том, что директор детдома давала указания нескольким своим подопечным причинять физическую боль другим воспитанникам.

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По признанию одного из детей, с которым удалось поговорить корреспонденту ИА REGNUM, асоциальное поведение было весьма распространено в детском доме, потому как его воспитанники были предоставлены сами себе и у них не было других занятий, кроме как ходить в школу: не было кружков и возможности заняться полезным трудом.

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Хотя ранее руководство детдома и местная прокуратура, куда обращались местные депутаты Вячеслав Лаптев и Николай Алырчиков, все отрицала: и массовые увольнения, и финансовые махинации, и уж тем более — антисанитарию, недостаток лекарств, вспышку педикулеза и половую распущенность воспитанников.

Также следствие подтвердило факт о взятых в подотчет 138 тыс. рублей и не менее 25 тыс. рублей заработной платы, полученной директором за трудоустроенную «мёртвую душу».

«Следствием доказана причастность директора социального учреждения к присвоению и растрате вверенных ей денежных средств. Так, в 2016 году обвиняемая, используя свое служебное положение, присвоила полученные ею в подотчет для якобы приобретения различных товарно-материальных ценностей деньги в сумме 138 тысяч рублей, израсходовав их на собственные нужды и предоставив в бухгалтерию подложные документы.

Также ранее она фиктивно трудоустроила знакомую в должности заведующей медицинского кабинета учреждения, в результате чего получила и присвоила денежные средства, начисляемые в качестве заработной платы несуществующего работника, на общую сумму более 33 тысяч рублей.

Кроме того, в 2014 году она присвоила денежные средства на сумму более 122 тысяч рублей, которые были перечислены учреждением на счет индивидуального предпринимателя за якобы выполненные ремонтные работы, после чего переданы ей», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.

В суде уголовное дело в отношении теперь уже бывшего директора детдома будут рассматривать по двум статьям: ч.1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»). В течение всего года подозреваемая находилась под домашним арестом.

Название детдома и фамилии фигурантов статьи не названы в интересах детей.