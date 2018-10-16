Мировой бокс в Екатеринбурге — фоторепортаж
Екатеринбург, 16 октября, 2018, 07:58 — ИА Регнум. Екатеринбург 13 октября стал центром мирового бокса. Здесь прошёл четвертьфинал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
Алексей Колчин ИА REGNUM
WBA Continental Владимир Шишкин — Наджиб Мохаммеди
Алексей Колчин ИА REGNUM
Собрались тысячи людей
В легчайшем весе сошлись россиянин Михаил Алоян и представитель Южной Африки Золани Тете.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Михаил Алоян — Золани Тете
В тяжёлом весе встретились Руслан Файфер и Эндрю Табити. Также на ринге встретились Магомед Курбанов и Хуан Родригес.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Магомед Курбанов — Хуан Родригес
Алексей Колчин ИА REGNUM
Владимир Шишкин — Наджиб Мохаммеди