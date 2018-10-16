Екатеринбург, 16 октября, 2018, 07:58 — ИА Регнум. Екатеринбург 13 октября стал центром мирового бокса. Здесь прошёл четвертьфинал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Алексей Колчин ИА REGNUM WBA Continental Владимир Шишкин — Наджиб Мохаммеди

Алексей Колчин ИА REGNUM Собрались тысячи людей

В легчайшем весе сошлись россиянин Михаил Алоян и представитель Южной Африки Золани Тете.

Алексей Колчин ИА REGNUM Михаил Алоян — Золани Тете

В тяжёлом весе встретились Руслан Файфер и Эндрю Табити. Также на ринге встретились Магомед Курбанов и Хуан Родригес.

Алексей Колчин ИА REGNUM Магомед Курбанов — Хуан Родригес