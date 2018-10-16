Владивосток, 16 октября, 2018, 06:53 — ИА Регнум. Министерство по развитию Дальнего Востока срывает развитие ТОР «Большой Камень в Приморском крае. Аудиторы Счётной палаты России обнаружили нарушения в деятельности министерства и Корпорации по развитию Дальнего Востока, сводящие на нет саму идею о функционировании ТОР, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

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Коллегия Счётной палаты РФ рассмотрела результаты проверки обоснованности и результативности использования дотаций Приморскому краю на обеспечение сбалансированности бюджета городского округа Большой Камень. В 2015 году закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Большой Камень было упразднено. На территории городского округа была создана территория опережающего социально-экономического развития — ТОСЭР. Гражданам, как водится, пообещали процветание.

Однако с процветанием не задалось.

В целях сбалансированности бюджета городскому округу Большой Камень в 2015—2017 годах были предоставлены дотации в рамках госпрограммы «Развитие федеративных отношений» в общем объёме 894 млн рублей.

«Предложение об упразднении ЗАТО было подготовлено правительством РФ в отсутствие должного анализа социально-экономических последствий и расчёта необходимого количества ресурсов на переходный период», — заявил аудитор СП РФ Юрий Росляк.

В итоге в 2018 году администрация городского округа Большой Камень оценила дефицит средств в сумме 344 млн рублей.

По словам аудитора СП РФ Юрия Росляка, отсутствует комплексный подход при планировании развития городского округа Большой Камень.

«Нет комплексного подхода развития городского округа с учетом созданной ТОР. В частности, план развития городского округа Большой Камень, включающий в том числе модернизацию инфраструктуры, Минвостокразвития до настоящего времени не подготовлен. Оценка эффективности функционирования ТОР «Большой Камень» не осуществлялась», — говорится в отчёте аудитора.

В ходе проверки СП РФ были установлены нарушения и системные недостатки в деятельности Минвостокразвития и Корпорации по развитию Дальнего Востока:

«Так, корпорацией не введены в срок 4 объекта инфраструктуры. Утверждение документации по планировке ТОР «Большой Камень» осуществлялось Минвостокразвития без учета особенностей градостроительной деятельности. Также Минвостокразвития должным образом не осуществляло полномочия по контролю за выполнением резидентами ТОР соглашений об осуществлении деятельности. В госпрограмме «Развитие Дальнего Востока» отсутствуют показатели, позволяющие оценить эффективность расходов федерального бюджета, направленные на создание объектов инфраструктуры ТОР», — пришёл к выводу аудитор СП РФ.

По итогам проведенного в ТОР «Большой Камень» аудита, коллегия СП РФ приняла решение направить материалы проверки в правительство РФ и администрацию Приморского края. В Минвостокразвития будет направлено представление, отчёт уйдет и в палаты Федерального Собрания.

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Как сообщало ИА REGNUM, эффективность деятельности Минвостокразвития и прочих федеральных структур, поставленная под сомнение аудиторами СП РФ, у дальневосточников давно не вызывает сомнений. Люди считают федеральных чиновников неэффективными, а четвёртую по счету программу по развитию ДФО — очередным провалом. Программа по бесплатному выделению дальневосточных гектаров провалена полностью — из 188,4 млн гектаров, свободных к выдаче в ДФО, выдано порядка 45 тысяч. Что делать с оставшимися миллионами кусков земли в тайге и на болотах, судя по всему, не знает и министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Министр теперь проводит конкурсы в «Инстаграм» и дарит случайным подписчицам дальневосточные гектары. Победители странного конкурса не знают, что делать с подарками.

Люди всё чаще говорят, что они не знают, как относиться к данным федеральных структур об инвестиционной привлекательности всего ДФО и каждого субъекта в отдельности — чиновники из Москвы оперируют прямо противоречащими друг другу цифрами и только путают людей: перед выборами губернатора Хабаровского края, на которые шёл теперь уже бывший глава региона единоросс Вячеслав Шпорт, Агентство стратегических инициатив называло Хабаровский край в топ-20 регионов-лидеров, но после победы кандидата от ЛДПР Сергея Фургала из уст полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева прозвучало полярное утверждение: «Хабаровский край значительно уступает Приморскому краю». Это при том, что в Национальном рейтинге инвестпривлекательности Хабаровский край занимает 18 строчку, а Приморье только 76.

Дальневосточники давно перестали верить в развитие своего региона и покидают его — в 2017 году отрицательное миграционное сальдо составило 17,4 тыс. человек, за 4 месяца 2020 года — 20 тысяч.

Глава Общественной палаты России Валерий Фадеев резко раскритиковал деятельность федеральных структур, отвечающих за развитие ДФО, отметив, что никаких успехов в развитии макрорегиона не наблюдается, а люди продолжают уезжать.

Кандидат экономических наук, финансовый консультант Максим Кривелевич убежден, что огромное число федеральных чиновников, «отвечающих» за развитие Дальнего Востока, только мешают развитию и не приносят никакой пользы.