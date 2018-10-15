Для развития ДФО нужно больше свободы и меньше чиновников – эксперт

Владивосток, , 10:17 — REGNUM Больше свободы и меньше чиновников-контролеров — кандидат экономических наук, преподаватель ДВФУ и финансовый консультант Максим Кривелевич назвал четыре слагаемых успеха будущей национальной программы по развитию Дальнего Востока, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Есть четыре ключевые позиции, которые необходимо воплотить в жизнь для того, чтобы национальная программа по развитию Дальнего Востока заработала по-настоящему. Первое — расширить режим свободного порта Владивосток на весь Дальний Восток. Свободный порт — уникальный, единственный на сегодняшний день качественный инструмент, который работает на развитие региона! Я сам веду четыре проекта иностранных инвесторов. Они говорят, что никогда даже не мечтали о таких условиях работы на Дальнем Востоке России. В чем его уникальность? Да в том, что государство в данном случае, ничего не давая, стало меньше забирать! Второе условие — ввести единый налог для резидентов свободного порта, заменяющий все остальные налоги. Это нужно для того, чтобы бизнес перестал видеть в государстве угрозу. Третье — необходимо перестать выделять государственные деньги на любые проекты, которые бизнес может построить сам. Если мы не перестанем это делать, то у нас всё развитие Дальнего Востока превратится в очередные «Хаятты». И, наконец, четвертое — сократить все контрольно-надзорные органы, кроме тех, которые отвечают за безопасность жизнедеятельности людей. У нас же сегодня развитие ДФО сильно напоминает автобус, в котором нет водителя, зато есть 140 контролёров. Все хотят продавать билеты. Но никто не хочет за руль и отвечать за результат. При таком подходе ничего не получится», — сказал Максим Кривелевич.

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По мнению ученого-экономиста, сегодня в развитии ДФО всё перевернуто с ног на голову и в таком виде ожидать реальных положительных результатов просто бессмысленно.

«Без выполнения перечисленных мной четырех условий можно не начинать создание очередной программы по развитию ДФО — хоть национальной её назовите, хоть какой. Если мы говорим о налогах и поддержке бизнеса — у предпринимателя сегодня государство забирает до 70% денег в виде всевозможных налогов и сборов, а потом на эти деньги начинает ему «помогать» и его «поддерживать». Это просто смешно. Введите единый налог для резидентов СПВ — 6%. Создал предприниматель больше рабочих мест, больше цехов и прочего — пусть платит 5%. Не справился — возвращается к обычному налогообложению. Нам надо меньше чиновников. Меньше — а не больше. У нас сегодня создано столько корпораций, агентств и прочих институтов по развитию Дальнего Востока, что это не укладывается в рамки здравого смысла. Потому, что каждый новый чиновник — это новая головная боль для бизнеса. Я это говорю, как ученый — экономист. Всё это давно опробовано в мире, даёт прекрасные результаты. Четыре Нобелевские премии в области экономики присуждены за работы в сфере регионального развития и все четыре, если коротко, о том, что лучшая помощь бизнесу — не мешать ему. Больше свободы. Иначе всё не имеет смысла. Крепостное право царь когда-то отменил, не потому, что он хороший, а потому, что рабы не могут прокормить даже сами себя. А свободные люди способны накормить и себя и ещё половину глобуса», — добавил эксперт.

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Упомянул Максим Кривелевич и о крайне низкой заработной плате дальневосточников, делающей бессмысленной жизнь в регионе где буквально всё стоит дороже, чем в других федеральных округах РФ.

«Средняя зарплата дальневосточника отстаёт уже просто от понятия «21 век». О каком развитии рынка можно говорить? Если у людей нет денег — не будет рынка. Потому, что рынок — это покупатели. У наших людей денег нет. Если не выполнить перечисленные условия, можно даже не начинать формирование очередной программы по развитию ДФО. Это не имеет смысла», — подчеркнул экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, на полях IV Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин анонсировал создание национальной программы по развитию Дальнего Востока. В ходе заседания подкомисссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке полпред президента Юрий Трутнев поручил губернаторам дальневосточных регионов совместно с Минвостокразвития привлечь к разработке нацпрограммы людей, живущих на Дальнем Востоке — ученых, общественников.

Успехи федеральной программы по развитию ДФО, четвертой по счету за постсоветский период, вызывают всё больше сомнений и критики у самых разных экспертов. В ходе форума «Сообщество», прошедшего на Сахалине, глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев заявил, что ни он, ни его коллеги, ни дальневосточники не видят успехов в развитии Дальнего Востока. В качестве примера он привёл советский период, когда люди ехали на Дальний Восток за карьерой и высокими заработками и всё получалось. А теперь, по мнению эксперта, «не получается ничего».