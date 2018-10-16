Хабаровск, 16 октября, 2018, 06:03 — ИА Регнум. Сроки ввода в эксплуатацию объектов большой энергетики на Сахалине и в Хабаровском крае срываются из года в год. Аудиторы Счётной палаты России пришли к выводу, что федеральные деньги, 50 млрд рублей, выделенные в рамках Указа президента «О развитии энергетики на Дальнем Востоке», расходуются неэффективно, сроки ввода объектов регулярно срываются, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ojkumena Якутская ГРЭС-2

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В октябре 2018 года аудиторы Счётной палаты России обнародовали результаты проверки строительства важнейших объектов энергетики на Дальнем Востоке — ГРЭС-2 на Сахалине и ТЭЦ в Советской Гавани Хабаровского края. Выводы, к которым пришли аудиторы, оптимизма не внушают — сроки ввода в эксплуатацию в очередной раз переносятся. И это — не впервые. В 2017 году СП РФ установила, что сроки ввода Сахалинской ГРЭС-2 и Советско-Гаванской ТЭЦ перенесены с 2016 года на 2017 год. Годом ранее сроки также были перенесены. И вот в 2018 году — всё те же новости: срок ввода в эксплуатацию Сахалинской ГРЭС-2 переносится, в очередной раз, на 2019 год, срок ввода ТЭЦ в Советской Гавани — на 2021 год.

«Оба объекта должны были начать работу ещё в 2016 году. Однако не соблюдались не только первоначальные, но и скорректированные сроки. Мы видим риски, что ПАО РусГидро сможет завершить строительство Сахалинской ГРЭС-2 только в 2019 году, а ТЭЦ в городе Советская Гавань только в 2021 году. Одна из причин задержки — ошибки при подготовке проектно-сметной документации. Изначально не учли условия сейсмической активности, наличие скального грунта, сильные ветра и снегопады, сложности доставки оборудования. Документацию пришлось неоднократно корректировать, что привело к задержкам и удорожанию строительства. На ТЭЦ в городе Советская Гавань пришлось менять генерального подрядчика. Так же, при проверке летом 2018 года, мы выяснили, что на объектах работает меньше специалистов, чем запланировано, и ряд работ вовремя не завершен», — указал в своем отчёте аудитор СП РФ Валерий Богомолов.

На строительстве ТЭЦ в Советской Гавани, как следует из отчета СП РФ, для дальнейшего хранения и продления гарантийного срока оборудования требуется его переконсервация. И это потребует дополнительных расходов на сумму в 3,8 млрд рублей. Часть оборудования, стоимостью более чем в 220 млн рублей, в переконсервации уже не нуждается — из-за несоблюдения условий хранения оно теперь годится только на металлолом.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе РусГидро, сроки завершения строительства ГРЭС-2 на Сахалине и ТЭЦ в Советской Гавани переносить не планируют.

«Менеджмент компании принимает исчерпывающие меры по недопущению рисков, обозначенных аудитором Счетной палаты России. РусГидро не переносит сроки завершения строительства Сахалинской ГРЭС-2 и ТЭЦ в городе Советская Гавань», — сообщили в РусГидро.

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Как сообщало ИА REGNUM, СП РФ в своих отчётах неоднократно отмечала проблемы со строительством Якутской ГРЭС-2. В октябре 2016 года аудиторы палаты отмечали, что объект в срок в строй введён быть не может — бессчётное количество нарушений со стороны главного подрядчика — ПАО РусГидро — заставили аудиторов усомниться как в сроках, так и в качестве строительства ГРЭС-2 в Якутии.

«По оценкам Счётной палаты РФ, низкое качество управления объектами строительства со стороны ПАО РусГидро создает значительные риски сдвига сроков завершения реализации проектов и, как следствие, возможное увеличение их предельной стоимости», — пришли к выводу аудиторы СП РФ.

После того, как многострадальную якутскую ГРЭС-2 всё-таки ввели в эксплуатацию, блэкауты в Якутии стали случаться чаще, чем до ввода «спасительного» энергетического объекта. Жители Якутска назвали ГРЭС-2 «дурным, наскоро построенным в дурное время и при дурном руководстве» объектом. Жители республики сильно сомневались в том, что ГРЭС-2 вообще сможет нормально работать. За год работы ГРЭС зафиксировано 22 сбоя жизнеобеспечивающего объекта — это слишком много. Сегодня якутяне высказывают опасения по поводу того, что один из самых холодных в стране регионов входит в зиму с такой ненадежной во всех отношениях электростанцией. В процессе эксплуатации ГРЭС-2 выявлен ряд конструктивных и монтажных недостатков. В социальных сетях люди пишут, что опасаются, что зимой ГРЭС вообще может встать — из-за того, что часть её элементов и вовсе — брак.

В соответствии с указом президента России от 22 ноября 2012 года №1564 «О дальнейшем развитии открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания ПАО РусГидро» в её уставный капитал в качестве вклада Российской Федерации внесены находящиеся в федеральной собственности акции четырех акционерных обществ, а также денежные средства в размере 50 млрд рублей за счёт бюджетных инвестиций федерального бюджета на 2012 год. ПАО РусГидро осуществляет реализацию проектов строительства объектов большой энергетики на территории Дальнего Востока — за счёт бюджетных инвестиций в размере 50 млрд рублей, а также собственных средств общества.

В 2016 году глава РусГидро Евгений Дод стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере — чиновник назначал себе многомиллионные премии.

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