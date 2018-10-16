Анкара, 16 октября, 2018, 04:48 — ИА Регнум. Доказательства убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле есть у турецкой генпрокуратуры, сообщает Al Jazeera.

Убийство

Напомним, исчезновение Хашогги 2 октября расследуется на международном уровне. Из Вашингтона звучит версия убийства оппозиционного журналиста по приказу из Эр-Рияда, в Саудовской Аравии отвергают этот вариант.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по версии, которую опубликовала телекомпания CNN, Эр-Рияд располагает данными о том, что Хашогги погиб и что его допрашивали, при этом не намереваясь устранять.