Нижний Новгород, 16 октября, 2018, 01:05 — ИА Регнум. Общественная палата Нижегородской области сформировала списков имен, которые могут в дальнейшем присвоить нижегородскому аэропорту, в настоящее время называющемся «Стригино». Перечень возможных имен для аэровокзала направят в организационный комитет конкурса «Великие имена России», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной ОП.

Bestalex Нижегородский аэропорт

В слушаниях приняли участие представители научного и культурного сообщества, бизнеса, общественности Нижнего Новгорода.

Имена, которые может носить аэропорт, должны соответствовать нескольким критериям. В частности, могут быть предложены имена выдающихся соотечественников, внесших значимый вклад в развитие и становление России, а также получивших мировое признание. В качестве имен претендентов не могут рассматриваться политики и государственные деятели новейшей истории — последние 100 лет. Приоритетный критерий — связь с регионом, в котором располагается аэропорт.

В перечень, сформированный областной ОП вошли: Козьма Минин (организатор и один из руководителей Земского ополчения 1611—1612 годов в период борьбы русского народа против польской и шведской интервенций, русский национальный герой, предположительно 1570−1616), Иван Кулибин (механик-изобретатель, 1735−1818), Максим Горький (писатель, 1868−1936), Валерий Чкалов (летчик-испытатель, Герой Советского Союза, 1904−1938), Петр Нестеров (военный летчик, 1887−1914).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках проекта «Великие имена России» 45 аэропортам России будут присвоены имена выдающихся соотечественников. Имена великих людей дополнят официальные наименования аэропортов международного и федерального значения, их выберут граждане РФ.

В настоящее время проходит первый этап проекта — регионы формируют список имен-претендентов, он продлится до 21 октября. Второй этап, с 22 по 28 октября, — будет формироваться лонг-лист. Жители городов — участников конкурса смогут добавлять свои варианты имен к предложениям регионов первого этапа. Третий этап, с 29 октября по 7 ноября, — формирование шорт-листов. В ходе социологических опросов будут определяться тройки лидеров имен-претендентов для каждого аэропорта.

На четвертом этапе, с 8 по 30 ноября, начнется финальное голосование по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя». Имена, которые дополнят существующие названия аэропортов, станут известны 5 декабря.

«Великие имена России» — это общественная инициатива, ее инициировали Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество русской словесности, Российское военно-историческое общество. Общественная палата РФ тоже решила принять в этом участие и координировать эту работу.