Баку, 16 октября, 2018, 00:24 — ИА Регнум. Азербайджан в январе-сентябре 2018 года экспортировал 1 млрд 266 млн 198,21 тыс. кВт/час электроэнергии, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в государственном таможенном комитете (ГТК).

Согласно информации, в январе-сентябре 2018 года экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1 млрд 266 млн 266,21 тыс. кВт/час на сумму $59 млн 637,38 тыс.

За 9 месяцев 2017 года Азербайджан экспортировал 812 млн 338,69 тыс. кВт/час электроэнергии на сумму $36 млн 232,16 тыс.

Таким образом, за январь-сентябрь 2018 года экспорт электроэнергии из Азербайджана в количественном выражении увеличился на 55,8%, в стоимостном — на 64,6%.

«В настоящее время Азербайджан экспортирует электроэнергию в Грузию, Турцию, Россию и Иран», — подчеркнули в ведомстве.

При этом, согласно данным АО «Коммерческий оператор электроэнергетической системы Грузии» (ESCO), импорт электроэнергии за девять месяцев текущего года в Грузию из Азербайджана снизился на 14,6%: было поставлено 587,9 млн кВт.ч. Также отмечается, что транзит электроэнергии через территорию Грузии осуществлялся только из Азербайджана в Турцию, куда было транспортировано 13,4 млн кВт. ч (снижение в 2,9 раза).

Согласно информации ESCO, в отчётный период экспорт электроэнергии из Грузии в Азербайджан увеличился в 14 раз — до 23,1 млн кВт.ч.