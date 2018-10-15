Мехико, 16 октября, 2018, 00:02 — ИА Регнум. В мексиканском штате Нижняя Калифорния убит католический священник, 15 октября передает агентство Associated Press.

Убийство произошло в муниципалитете Плаяс-де-Росарито. О гибели священника Икмара Артуро Орта сообщил архиепископ Тихуаны Франсиско Морено Баррон.

По официальной информации, с 2012 года в Мексике были убиты 23 католических священника.

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