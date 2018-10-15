Ростов-на-Дону, 15 октября, 2018, 22:11 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону стало вакантным место главного врача Ростовского областного перинатального центра. Должность руководителя медицинского центра покинул Валерий Буштырев. Случилось это после внеплановой инспекции специалистов Росздравнадзора. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном министерстве здравоохранения 15 октября.

George Hodan Врач

В ведомстве отметили, что в ходе проверки были выявлены серьёзные нарушения.

«В частности, 12 аппаратов искусственной вентиляции лёгких находятся не в рабочем состоянии, в 44 инкубаторах для новорожденных не проводятся периодические чистки и замены воздушных фильтров, что может способствовать развитию внутрибольничной инфекции», — уточнили в минздраве.

Наряду с этим инспекторы указали на недопустимые условия и сроки хранения медицинских изделий и лекарственных препаратов.

По итогам проверки приказом регионального минздрава главврач государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Перинатальный центр» Валерий Буштырев уволен «в связи с принятием уполномоченным собственником органом решения о прекращении договора (п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК РФ)».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Валерий Буштырев возглавлял Ростовский областной перинатальный центр с момента его открытия. Медицинский центр был открыт в ноябре 2010 года. Он рассчитан на 130 мест стационара. Сметная стоимость объекта — более 2 млрд рублей.