Катманду, 15 октября, 2018, 21:20 — ИА Регнум. 28 общественных организаций Непала начали программу по борьбе против жертвоприношения животных в религиозных целях, которая будет распространяться на 77 районов страны.

Антонио де Белли. Благодраственное жертвоприношение Ноя (фрагмент). 1640.

Председатель общества Nawajeevan Paropakar Society ДурганатхДахал во время празднования фестиваля Дашайн заявил журналистам, что необходимо положить конец ритуальным жертвоприношениям в святилищах индуистских богов и алтарях во время празднования этого праздника.

«Все религиозные тексты советуют людям испытывать чувства сострадания и любви к животным», — добавил он.

Сообщается, что участники акции представили меморандум правительственным органам в 77 районах страны, министру сельского хозяйства и животноводства, а также членам крупных политических партий.

По информации непальского новостного агентства The Himalayan Times, в меморандуме заявляется, что убийство животных во имя религии является актом трусости.