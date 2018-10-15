Нью-Дели, 15 октября, 2018, 23:13 — ИА Регнум. На мероприятии, организованном племенной организацией Adivasi Ekta Parishad президент главной оппозиционной партии Индии «Бхаратия Раштрий Конгрес» — Индийский Национальный Конгресс (ИНК) РахулГанди обвинил правящую партию «Бхаратия Джаната Парти» — Индийская Народная Партия (БДП) в том, что она работает только в интересах богатых людей, игнорируя фермеров и другие группы общества.

Айтен Юран На каменоломне

Если вы хотите помогать богатым, то делайте это, однако не нужно забывать, что необходимо защищать интересы племен и бедных слоев общества, ведь они составляют большинство населения страны, — добавил политик.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в своей речи Рахул Ганди также обвинил правительство в том, что оно закрыло глаза на побег из страны ВиджайяМалльи, бизнесмена, который обвинялся в крупных финансовых махинациях.

Он также отметил, что при условии, если ИНК выиграет выборы в штате Мадхья-Прадеш и Раджастане, она сможет обеспечить реализацию закона о племенных правах.

Племенной закон это не подарок, а законное право, ведь люди должны обладать своими правами на землю, воду и леса, — заявил политик.