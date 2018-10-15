Вашингтон, 15 октября, 2018, 20:46 — ИА Регнум. Государственный Департамент США выразил свое отношение к сообщению о том, что Пакистан обратился к МВФ (Международный Валютный Фонд) с просьбой о предоставлении кредита. По сообщению пакистанского новостного агентства Dawn, официальный представитель госдепа Хизер Нойерт сообщила, что США «внимательно рассмотрят дело со всех сторон, в том числе и долговое положение Пакистана для того, чтобы оценить программу предоставления займа». С точки зрения официального представителя, нынешнее положение вызвано отчасти долгом Пакистана перед Поднебесной, который неожиданно для Исламабада оказался «очень тяжелым».

Lip Kee Пакистан

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что задолженность Пакистана перед Китаем не должна покрываться «из кармана американских налогоплательщиков».

США являются крупнейшим вкладчиком в капитал МВФ, их права голоса составляют 17,68% общего числа. КНР занимает третье место и контролирует 6,49%.