Приштина, Сербия, 15 октября, 2018, 21:07 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Косово, Бехжет Пацолы объявил о том, что в ноябре 2018 года Косово вступит в Интерпол (Международная организация уголовной полиции). Об этом чиновник написал на своей странице в соцсети Фейсбук.

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По его словам, вступление Косово в Интерпол ни для кого не представляет угрозы и послужит усилению страны, передает косовское новостное агентство «Бота Сот».

«Нашей следующей целью, которая является наибольшим вызовом для нашего государства, нашей дипломатии и усиления государства, станет вступление в Интерпол в ноябре этого года. Все мои силы будут направлены на достижение этой цели. Членство Косово в Интерполе не представляет угрозы ни для кого. Вступление Косово в Интерпол — это вклад во внутреннюю, региональную и международную безопасность. Вступление Косово в Интерпол будет означать войну с терроризмом и организованной международной преступностью, а также увеличение безопасности наших граждан. Косово в Интерполе — это усиление нашего государства», — цитирует агенство главу МИДа Косово.