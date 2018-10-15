Воронеж, 15 октября, 2018, 16:54 — ИА Регнум. Блогер Илья Варламов поддержал решение мэрии Воронежа о введении платной парковки в центре города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата парковки

«В Воронеж пришла цивилизация! Свет истины пролился на улицы города в виде платной парковки. Там создали 6 тыс. платных мест для стоянок, а центр разделили на 18 парковочных зон. С 1 октября автомобилисты должны были оплачивать стоянку на центральных улицах, чтобы снизить трафик и избавить город от пробок. Час стоянки стоит 40 рублей, стоимость абонемента на сутки — 400 рублей, на месяц — 4,5 тыс. рублей, на год — 50,2 тыс. рублей. Традиционно у местной касты «мне все должны, так как я купил кредитное ведро» бомбануло. Как это так платить за краткосрочную аренду городской земли? Деды дороги строили! Постройте свои дороги и делайте там платные парковки! Плата за воздух! Дорогие водители. Хочу напомнить, что бесплатной парковки быть не может. Нигде. Ни в центре города. Ни во дворе», — написал Варламов.

Как сообщало ИА REGNUM, платные парковки заработали в центре Воронежа с 1 октября, пока в тестовом режиме, а с завтрашнего дня, 16 октября, за неоплату парковки автомобилистам будут выписываться штрафы. Всего создано шесть тысяч парковочных мест, плата берется лишь за стоянку в будние дни в период с 08:00 до 20:00 — 40 рублей в час. Оплатить можно разными способами: через паркоматы (воронежцы уже жалуются, что многие из них наличные не принимают), сбербанк, смс и специальные приложения в смартфоне.

Конечной целью властей является снижение уровня заторов в центральной части города: в мэрии надеются, что воронежцы чаще будут пользоваться общественным транспортом.