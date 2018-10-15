Санкт-Петербург, 15 октября, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Высокие цены на топливо объясняются нехваткой объемов на внутреннем рынке, и правительство намерено платить поставщикам за поставки, но одновременно с этим оно повышает акцизы, чтобы добиться наполнения бюджета, что само по себе может привести к росту цен, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 15 октября, глава Нефтяного клуба Петербурга Олег Ашихмин, комментируя прогноз Счетной палаты о вероятном росте цен на топливо в январе 2019 года из-за повышения акцизов.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Ранее ТАСС со ссылкой на свои источники сообщил, что эксперты Счетной палаты в отзыве на проект федерального бюджета прогнозируют «резкий скачок розничных цен на бензин» из-за запланированного повышения акцизов в полтора раза. С января 2019 года акцизы на бензин вырастут с 8,213 тысяч рублей до 12,374 тысяч рублей за тонну, на дизельное топливо — с 5,665 тысяч рублей до 8,541 тысяч рублей за тонну.

На российские нефтеперерабатывающие заводы сейчас не поставляются те объемы, которые необходимы для стабилизации и снижения оптовых цен. Нефтяным компаниям поставлять эти объемы на внутренний рынок намного менее выгодно, чем отправлять их на экспорт.

Поэтому правительство предусмотрело компенсации для тех, кто всё-таки будет осуществлять поставки на внутренний рынок. Но вместе с тем правительство и повышает акцизы, чтобы наполнить бюджет. А потом из этого же бюджета перечисляет компенсации. Где здесь логика, неясно.

Нужно не повышать акцизы, а добиться наполнения внутреннего рынка необходимыми объемами. Тогда оптовые цены как минимум стабилизируются, как максимум — снизятся, а розница перестанет работать в убыток.