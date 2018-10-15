Москва, 15 октября, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Заседание ПА ОДКБ пройдет в Москве. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Принято решение провести ПА ОДКБ в Москве… В это время парламент Армении уйдет в отставку. Я не могу этого утверждать, но, судя по всему, турбулентность где-то в конце октября будет. Там парламент будет исполнять обязанности до новых выборов», — сказал Калашников.

Глава комитета Госдумы также указал на то, что не следует вмешиваться в суверенные дела другого государства.

«Так, как складывается сейчас обстановка, как мы видим, то с кем нам проводить Парламентскую Ассамблею? С исполняющими обязанности депутатами? Это нелогично и неправильно. И вмешиваться в дела другой страны, приезжая туда и проводя, когда она там кипит предвыборными страстями, ПА ОДКБ, тоже было бы неправильно», — заявил он.

Заседание ПА ОДКБ предполагалось провести в Армении 29−30 октября.

По Конституции Армении, после отставки премьер-министра и правительства фракции парламента должны в семидневный срок выдвинуть нового кандидата на пост премьера. Если парламент не избирает премьера, то опять в семидневный срок проводятся новые выборы. В случае неизбрания премьера во второй раз парламент распускается.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшие дни объявит о своей отставке для роспуска Национального собрания и проведения внеочередных парламентских выборов.