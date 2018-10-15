Омск, 15 октября, 2018, 14:58 — ИА Регнум. В Омской области по состоянию на 15 октября обмолочено 1 млн 750 га зерновых культур. Это 90% от плана. Намолочено 3 млн 18 тысяч тонн зерна при урожайности 17,2 центнера с гектара, что выше уровня 2017 года на 1,1 ц/га. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 15 октября, в региональном правительстве.

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Таким образом, омские аграрии приблизились к завершению уборочной кампании.

По данным облправительства, убрано 4,6 тысячи га овощей, что составляет 95% от плана. Собрано 99,4 тысячи тонн при урожайности 218,4 ц/га. Валовый сбор картофеля, уборка которого в регионе уже завершена, составил 609 тысяч тонн при урожайности 202 ц/га. Кормов заготовлено в достаточном количестве.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, весной 2018 года в Омской области из-за погодных условий сложилась сложная ситуация с весенне-полевыми работами. Аграрии приступили к ним на две-три недели позже срока. Прогнозировалось, что непростой будет и уборочная. Так и вышло.

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Осенью на темпы уборки урожая в регионе повлияли осадки и возникшее в ряде территорий переувлажнение почвы. Чтобы нагнать отставание, крестьянам пришлось трудиться круглосуточно, используя каждый погожий день.

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Напомним, в 2017 году аграрии Омской области собрали порядка 3,5 млн тонн зерна, в том числе 2 млн тонн пшеницы.