«Аграрии не сдаются»: в Омской области продолжается непростая уборочная

Омск, , 07:31 — REGNUM Омские аграрии наращивают темпы уборки. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, по состоянию на 17 сентября намолочено более 800 тысяч тонн зерна.

В минувшее воскресенье, 16 сентября, хлеборобы обмолотили рекордную в нынешнюю страду площадь зерновых культур — 63 тысячи гектаров.

По словам министра сельского хозяйства Омской области Максима Чекусова, локальные дожди продолжают влиять на темпы уборки. Но в целом погода «настроилась». Уменьшается и влажность убираемых культур.

В областном минсельхозе уточнили, что ситуация с темпами уборки в регионе складывается неравномерно из-за аномальных погодных условий и возникшего в связи с этим переувлажнения почвы. В Крутинском районе уже убрали половину урожая. А в Тюкалинском районе техника ещё не везде могла выйти в поле. В целом по Омской области обмолочено 23,3% уборочной площади, намолочено 800 тысяч тонн зерна.

Впереди — основной объём работы. Поэтому аграрии стараются работать в круглосуточном режиме.

«Аграрии не сдаются. Настрой боевой. Поэтому надеемся, что урожай соберём по максимуму», — заявил Чекусов.

Власти области уточнили, что в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за сложной ситуации с уборкой урожая. Это сделано для того, чтобы аграрии могли претендовать на возмещение ущерба. Сумма ущерба не уточняется.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, переувлажнение почвы возникло из-за того, что в ряде районов Омской области в августе — сентябре выпало до четырёх месячных норм осадков. Однако, по прогнозам областного минсельхоза, сложные погодные условия не должны помешать собрать около 3 млн тонн зерна.

В 2017 году в Омской области было собрано порядка 3,5 млн тонн зерна, в том числе 2 млн тонн пшеницы.

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