Москва, 18 октября, 2018, 01:22 — ИА Регнум. О том, какие результаты показала Российская энергетическая неделя — 2018 и какова роль этого нового международного форума в развитии российской экономики, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

Rusenergyweek.com На главной сцене Международного форума «Российская энергетическая неделя — 2018»

Развитие возможностей российского топливно-энергетического комплекса и международное сотрудничество в области энергетики — такие задачи должен решать новый, организованный российским Министерством энергетики в 2016 году международный форум, получивший название Российская энергетическая неделя (РЭН). Исходно форум задумывался как площадка для обмена мнениями специалистов в области углеводородных ресурсов, но очень скоро к обсуждениям подключились и представители других отраслей — ядерной энергетики и энергетики на возобновляемых ресурсах.

Также и политики не оставили без внимания удобную для обсуждения энергетических вопросов площадку. Так что тот результат, который был получен в ходе многочисленных докладов и дискуссий вполне может быть назван «геоэнергетическим», как некая специальная область знания, где геополитические принципы встречаются со всемирным положением дел в энергетике. И выступление президента России Владимира Путина, сделавшего упор на роли энергетики в развитии глобальной экономики в целом.

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