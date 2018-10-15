Москва, 15 октября, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Власти Израиля давно и последовательно занимаются провоцированием разногласий и конфликтности в отношениях России и Ирана, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Президентом Ирана Хасаном Рухани и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Ранее израильское агентство mako.co.il со ссылкой на секретный документ министерства иностранных дел Израиля сообщило, что Россия планирует оказать помощь Ирану в создании механизма обхода санкций США. Согласно документу, договоренность была достигнута в ходе встречи глав России, Ирана и Турции в Тегеране 7 сентября.

В этом деле они не преуспели и с тем большим усердием занимаются созданием препятствий для осуществления совместных российско-иранских международных инициатив.

Израильтянам весьма по душе американские санкции против Тегерана. Всё, что способно снизить от них эффект, для них неприемлемо. Отсюда и обнародование документа, о котором идёт речь.

Если сказанное в нём — правда, то такую схему можно только поддержать. Если европейцы к ней подключатся, тем лучше. Если нет, осуществить её будет сложнее, но не невозможно.

Надеюсь, однако, что интерес Европы к сохранению ядерного соглашения с Ираном выдержит испытание американским давлением и израильскими провокациями.

А то, что страны Азии давно и прочно заинтересованы в покупке иранской нефти, давно и хорошо известно.

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